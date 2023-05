Stiri pe aceeasi tema

- Azi, de la ora 17.30, in Sala Sporturilor „Lascar Pana”, CS Minaur Baia Mare va juca cu medaliile de argint pe masa, iar la final jucatorii vor sarbatori momentul asa cum se cuvine alaturi de suporteri. In disputa cu CSM Oradea ar trebui sa se puna in ecuatie doar problema diferentei de scor, valoarea…

- Centrul Infotrafic informeaza luni ca pe Autostrada A2 Bucuresti –Constanta, pe fondul valorilor ridicate de trafic dinspre Constanta spre capitala, in zona km 144-148 unde circulatia, pe calea nr 1 s-a procedat la oprirea traficului rutier pe sensul de mers catre Constanta, iar sub dirijarea efectivelor…

- Polițiștii din Iași fac marți dimineața 42 de percheziții in mai multe județe din țara intr-un dosar in care se fac cercetari privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași fac 42 de percheziții…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa o moneda din aur si o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari. Pe aversul monedei va fi infațișata cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica, inscriptia „ROMANIA” in arc de cerc, valoarea nominala…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna februarie 2023 au insumat 1,079 miliarde de lei, suma medie platita fiind de 296,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In a doua luna din 2023, au beneficiat…

- Metodologia privind desfașurarea sesiunii extraordinare a concursului de rezidențiat din luna mai, pentru locurile si posturile ramase neocupate pentru domeniul medicina in sesiunea 20 noiembrie 2022, a fost publcata in transparența decizionala. Ordinul comun al Ministeruui Sanatații și Ministerului…

- Un numar de 5.511 de firme au fost radiate la nivel national in ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Traficul rutier este ingreunat astazi pe strada Theodor Burada din municipiul Constanta pe sensul catre intersectia cu strada Bucuresti. Circulatia este afectata de lucrarile ce au loc pe partea cu gardul Cimitirului Central. ...