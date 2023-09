Ciobanescul german al presedintelui Biden, Commander, a atacat din nou un membru al personalului Secret Service, au anunțat, marti, oficialii, cel mai recent incident dintr-un tipar de comportament similar care dateaza de aproape un an, transmite CBS News. Un ofiter in uniforma al Secret Service „a intrat in contact” cu Commander, in varsta de 2 […] The post Commander a mai facut o victima. Cainele lui Joe Biden a mușcat un alt agent al Secret Service appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .