Comitet CRUCIAL vineri: Revenirea României la normalitate din 1 iunie 2021, în linie dreaptă - Propunerile pentru RELAXARE Prim-ministrul a propus, ca stimulent de vaccinare, sa nu se mai poarte masca in birouri, de la 1 iunie 2021, daca toate persoanele care lucreaza in acel spațiu sunt imunizate impotriva COVID-19.In ceea ce privește HoReCa, se propune deschiderea la capacitate de suta la suta, daca personalul și clienții sunt vaccinați cu ambele doze. In cazul in care personalul și clienții nu sunt vaccinațui, atunci se va propune deschiderea la capacitatea de 70 la suta. Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „100 454 persoane vaccinate, in ultimele 24 de ore. Am promis, am facut!Romania, hai ca se poate!”, a transmis Florin Cițu.Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și pe care le va propune in ședința Comitetului…

- Premierul Florin Cițu: Turiștii vor putea sta pe plaja, la mare, fara masca Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Turiștii vor putea sta pe plaja de la 1 iunie fara masca, dar România nu va putea renunța la toate restricțiile chiar de la începutul sezonului estival. O a doua etapa de…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Constanța, ca sezonul estival se va deschide in doua etape, cu diverse masuri de relaxare, și ca de la 1 iunie nu o sa mai fie obligatorie purtarea maștii pe plaja. A doua etapa de ridicare a restricțiilor va incepe la 1 august. Florin Cițu a facut acest anunț…

- Dupa intalnirea cu reprezentanții HoReCa și operatorii economici de pe litoral, premierul Florin Cițu a anunțat care ar fi una dintre masurile de relaxare de la 1 iunie. Florin Citu a mers la Constanta pentru a pregati sezonul estival și pentru a stabili ce masuri de relaxare se vor lua, astfel incat…

- Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și pe care le va propune in ședința Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate de vineri, 7 mai. „Dupa un an de zile de pandemie vreau sa…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, dupa o intalnire cu reprezentantii HoReCa desfasurata la Constanta, ca acestia au inteles ca nu se va putea renunta la toate restrictiile din 1 iunie, o a doua etapa de relaxare urmand sa aiba loc la 1 august. "Din partea industriei am primit propuneri…

- Premierul Florin Citu, care face, joi, o vizita la Constanta, a afirmat ca s-a dus pentru a pregati cat mai bine sezonul estival. Premierul vrea ca sezonul sa fie ”de succes”, dar si sigur. ”Am venit special aici pentru ca vreau sa prgatim cat mai bine acest sezon estival ”, a declaratm joi,…

- Data de 1 iunie – de la care Guvernul a anunțat ca vor fi ridicate restricții și se va reveni la normalitate – nu trebuie supraevaluata, avertizeaza președintele Klaus Iohannis. „1 iunie este o data pe care va rog sa nu o supraevaluati. Este data la care guvernul va prezenta evaluarile pentru posibila…