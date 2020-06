Comisiile de specialitate audiază candidaţii pentru funcţiile vacante de la CNCD Comisiile juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor si Comisia pentru egalitate de sanse din Camera se reunesc, luni, pentru a-i audia pe cei 26 de candidati la sapte locuri vacante din Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, potrivit Agerpres.



Cei 26 de candidati se lupta pentru ocuparea a sase mandate complete de membru în Colegiul Director al CNCD si un rest de mandat, pâna în 2023. Mandatele complete sunt de cinci ani.



Printre candidati se numara actualul presedinte al CNCD, Astalos Csaba, propus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

