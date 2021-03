Comisie de evaluare la Luduș In referatul de aprobare a proiectului de hotarare a Consiliului Local Luduș, cu privire la desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Primariei orașului Luduș, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020, Ioan Cristian Moldovan – primarul orașului Luduș a argumentat legalitatea … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 4 martie, in cadrul unei conferințe de presa, ca Direcția Sere va deveni Direcția de Ecologie, Peisagistica și Serviciu de Salubritate, care va fi subordonata Primariei. „O problema care este in curs de rezolvare este curațenia spațiilor…

- Municipalitatea va lansa un concurs de idei in vederea amenajarii unor spații pietonale in Targu Mureș, pe strada Bolyai, strada Enescu și in zona din fața Primariei. Aceste spații vor fi parțial sau total inchise circulației rutiere și vor putea gazdui diferite activitați cultural-artistice și educaționale.…

- Nicolae Sorin Megheșan, primarul municipiului Tarnaveni, a anunțat, zilele trecute, nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021. Conform informațiilor furnizate pe pagina web a Primariei municipiului Tarnaveni, www.primariatarnaveni.ro, ,,contractul de asociere pentru Proiectul ,,Sistem de…

- Daca pana acum oficierea casatoriei era posibila in cursul saptamanii doar in zilele de marți și vineri, incepand din aceasta luna viitorii miri iși pot alege orice zi din saptamana pentru oficierea casatoriei, au informat reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.…

- Afacere imobiliara sau delasare crasa este intrebarea care se pune in cazul fostelor cabinete stomatologice ale orașului. Distrugerea cu buna știința a cladirilor reprezentative pentru Carei sau grija UDMR pentru conservarea cladirilor vechi, altele decat sediul Primariei, continua. Șirul de cladiri…

- Secretarul general al orașului Luduș, jr. Eugenia Giurgea, a propus Primariei orașului, printr-un referat, transformarea unei funcții publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal de la Compartimentul „Cadastru și Agricultura", intr-o funcție publica de execuție de inspector,…

- Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primariei municipiului Targu Mureș informeaza cetațenii cu privire la faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna și a vacanței școlare, respectiv 24 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, bazinul acoperit Piscina ,,ing. Mircea Birau" din Targu Mureș,…

- Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primariei municipiului Targu Mureș a transmis, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in cadrul ședinței Consiliului Local de joi, 17 decembrie, a fost aprobat noul regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare…