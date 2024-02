Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie a acestui an incep lucrarile de execuție la trei obiective majore din Sighetu Marmatiei. Este vorba de reabilitarea și dotarea Secțiilor UPU, Chirurgie și Ortopedie din incinta Spitalului municipal (fosta cladire a caminului pentru copii deficienți); construirea Bazei Sportive de Tip1…

- Conducerea PMP a votat sambata lista de candidati la europarlamentarele din iunie. Presedintele formatiunii, Eugen Tomac, si secretarul general, Ionut Simionca, ocupa primele doua locuri, urmati de secretarul general adjunct Catalina Bozianu. Duminica va fi lansata lista comuna de candidati la alegerile…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" din Reghin a demarat, in data de 23 ianuarie, procedura de achiziționare a trei noi aparaturi medicale, destinate asigurarii unei baze materiale moderne, imbunatațirii activitaților medicale din cadrul celor zece secții și compartimente medicale, dar și creșterii…

- Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, l-a felicitat joi, 18 ianuarie, pe Dumitru Roata, un ludușean care a implinit varsta de 99 de ani. "Domnul Roata Dumitru, cel mai varstnic cetațean al orașului Luduș, implinește astazi, 18 ianuarie 2024 – 99 de ani. Privirea dansului spune ca a trecut prin…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe va derula si anul acesta programul effAct, in cadrul caruia va organiza lunar o serie de evenimente menite sa determine locuitorii orasului sa adopte un stil de viata simplu, fara excese si fara risipa. Reprezentantii Biroului au anuntat ca…

- Ministerul Educatiei a lansat, astazi, in dezbatere publica, proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar 2024-2025. Documentul prevede, in forma actuala, ca elevii vor avea 36 de saptamani de cursuri, impartite in cinci module. Astfel, cursurile ar urma sa inceapa in ziua de 9 septembrie…

- Clasele noi de gimnaziu si de liceu vor fi formate de anul scolar viitor din cel mult 26 de elevi, potrivit noi legi a invatamantului preuniversitar. Efectivele maxime vor putea fi depasite doar in situatii exceptionale, iar metodologia in acest sens se afla in prezent in dezbatere publica. Prevederile…