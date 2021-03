Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu speculeaza contrele între membrii Coaliției privind calcularea ratei de infectare și spune ca va solicita înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind "masluirea datelor pandemiei" de catre Guvernul Orban. UPDATE Sorin Grindeanu a anunțat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca va propune infiintarea in Parlament a unei comisii de ancheta privitoare la 'masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban'. "Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca va propune infiintarea unei comisiii parlamentare de ancheta privind masluirea datelor pandemiei de catre Guvern Orban. Acuzatii in acest sens au fost lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. „Rafuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate la lumina…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, urmeaza sfatul lui Adrian Nastase si anunta ca va propune infiintarea unei comisiii parlamentare de ancheta privind masluirea datelor pandemiei de catre Guvern Orban. Acuzatii in acest sens au fost lansate de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. "Masluirea…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele s-a implicat in scandalul de la nivelul coaliției de guvernare, in care mai mulți lideri PNL, inclusiv premierul Florin Cițu, arata cu degetul spre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cerandu-le reprezentanților partidelor sa il susțina pe Voiculescu.…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a raspuns acuzațiilor ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, spunand ca nu pot fi aruncate doze, chiar și cu riscul de a fi vaccinate persoane care nu au dreptul in acest stadiu. “Daca mi-ar ramane doze, daca aș face orice ține de…