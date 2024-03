Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ghica, președintele secției penale a Tribunalului Cluj, a deschis un proces impotriva Inspecției Judiciare și a Simonei Oprișanescu, inspector judiciar care l-a verificat pe Ghica. De la deschiderea procesului pana in momentul de fața, toți judecatorii au formulat cereri de abținere din diferite…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul Comisiei Pre-Vetting pe procurorul Sergiu Brigai, candidatul la funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Astfel, acesta este al treilea judecator la CSJ, care a promovat evaluarea externa a integritații etice și financiare și a…

- Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat raportul Comisiei Pre-Vetting pe magistrata Aliona Miron. Astfel, aceasta este prima judecatoare in funcție al Curții Supreme de Justiție care a promovat evaluarea externa a integritații etice și financiare și a fost acceptata de CSM.

- Comisia independenta de evaluare a integritații candidaților pentru funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor (Comisia Pre-Vetting) anunța ca reia evaluarea judecatoarei Marina Rusu. Aceasta este candidata la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania solicita sesizarea Curtii Constitutionale pentru a fi rezolvat un conflict de natura constitutionala intre Guvern si autoritatea judecatoreasca, in urma aparitiei unui blocaj in Justitie, magistratii si personalul auxiliar avand revendicari de natura salariala.…

- Doar șase candidați s-au inscris la concursul pentru ocuparea a 20 de funcții de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista candidaților care au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor de judecator la Curtea Suprema de…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca a finalizat evaluarea reluata a judecatoarei Angela Bostan, candidata la funcția de membra in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anunța Noi.md Potrivit Comisiei, candidata nu a promovat evaluarea reluata, intrucit nu intrunește criteriul de integritate financiara.…

- Comisia Vetting a finalizat evaluarea in privința Alionei Miron, judecatoare in funcție la Curtea Suprema de Justiție (CSJ), și in privința candidaților pentru funcția de judecator CSJ, Sergiu Brigai și Viorica Puica, și propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți sa promoveze…