Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in jos estimarile privind cresterea economica a Romaniei

- Guvernul își face bugetul pe cifrele furnizate pe Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP). Astfel, Instituția a publicat un document, iar potrivit acestuia bugetul pe anul 2020 va fi realizat pe o creștere economica de 4,1%, un PIB nominal de 1.129 miliarde lei, un curs de 4,75 lei/euro…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus semnificativ, la numai 4%, estimarea de crestere economica pentru acest an, in prognoza de toamna, comparativ cu o estimare de 5,5% in prognoza de primavara, cand la conducerea institutiei se afla Ion Ghizdeanu.

- Economia Romaniei a franat brusc in trimestrul trei. Creșterea PIB-ului s-a oprit la 3% Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019. Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata sezonier.…

- CE revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului care ar putea ajunge la 6,1%, in 2021 Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020…

- Comisia Europeana revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului generat de pensii Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3%…

- Banca Mondiala a revizuit estimarile privind cresterea economica a Romaniei. Prognoza e in favoarea tarii noastre. Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un…

- Coface: Creșterea economica in Europa Centrala si de Est pune frana in urmatorii ani. Care este cel mai mare pericol pentru economiile in curs de dezvoltare Regiunea Europei Centrale si de Est a inregistrat o crestere fara egal in UE, insa in urmatorii ani se prevede o incetinire, in special din cauza…