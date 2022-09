Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale in Europa a coborat joi pana la 197 de euro pentru un Megawatt-ora, revenind sub pragul de 200 de euro pentru un Megawatt-ora pentru prima data de la inceputul lunii august, transmite DPA. Aceasta evolutie a venit in contextul in care preturile pentru contractele TTF la bursa…

- Comisia Europeana a propus limitarea pretului platit pentru gazele rusesti, ca parte a unui plan de diminuare a costurilor la energie. Sefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus ca trebuie limitate veniturile folosite de Putin pentru a-si finanta razboiul din Ucraina. Comisia urmareste si o reducere…

- Comisia Europeana va propune un plafon la pretul gazelor naturale rusesti, alaturi de masuri cum ar fi o tinta obligatorie privind reducerea utilizarii de electricitate in perioadele de consum de varf, o limita pentru veniturile firmelor care produc electricitate cu costuri reduse

- Comisia Europeana va propune o plafonare a prețului la gazul rusesc, alaturi de masuri care includ o reducere obligatorie in Uniunea Europeana a consumului de electricitate in orele de varf și o plafonare a veniturilor producatorilor de energie care nu folosesc gaze, a anunțat, miercuri, președintele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, 7 septembrie, un plan european de economisire a energiei si de reducere a dependentei de energia ruseasca, printr-un set de cinci masuri."Lucram din greu sa renuntam la Rusia si sa trecem la alti furnizori de incredere,…

- Comisia Europeana vrea sa puna limita de consum la orele de varf in statele membre și sa plafoneze prețul gazului rusesc, pentru a contracara manipularea Rusiei pe piața energiei. Sunt doua dintre masurile anunțate de șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa" a gazelor din Rusia, transmite dpa, preluata de Agerpres.