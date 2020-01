Presedinta si membrii Comisiei Europene au luat luni, in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg, angajamentul solemn prevazut de tratatele Uniunii Europene, indica un comunicat al CJUE. Desi tratatele nu prevad modalitatile specifice ale angajamentului solemn, Comisia Europeana a acordat intotdeauna o importanta deosebita faptului ca angajamentul solemn sa fie luat in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Reinnoind atasamentul sau profund pentru aceasta traditie, noua Comisie Europeana a tinut sa se prezinte foarte repede in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene,…