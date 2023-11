Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut o serie de estimari in ceea ce privește economia Romaniei. Potrivit reprezentanților europeni, din cauza inflației, cresterea economica a țarii noastre va incetini la 2,2% in 2023. Aceasta nu este singura estimare facuta de catre Comisia Europeana. Potrivit aceleiași surse,…

- Comisia Europeana prognozeaza, in raportul economic de toamna pentru Romania, ca creșterea PIB-ului real ar urma sa incetineasca pana la 2,2% in 2023 din cauza inflației ridicate care limiteaza veniturile disponibile, a condițiilor financiare restrictive și a cererii externe mai reduse, inainte de a…

- ”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul nostru se duce spre 5 – 5,5% anul acesta”, a declarat, marti seara, la Euronews, Adrian Caciu, fost ministru al Finantelor. Acesta a precizat ca…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, spune ca deficitul bugetar va ajunge la 5 – 5,5% pana la finalul anului si se poata discutii cu Comisia Europeana ca Romania sa atinga ținta de deficit de 3% abia la finalul anului 2025, nu in 2024. Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor,…

- Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor, Caciu crede ca s-ar ajung la recesiune, pe care Romania a reusit sa o evite pana acum.”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul…

- Fostul premier, senatorul PNL Florin Cițu, susține ca reprezentanții Comisiei Europene nu au acceptat creșterea deficitului bugetar al Romaniei pentru anul 2023 și il acuza pe Marcel Ciolacu ca minte atunci cand spune ca are o ințelegere cu cei de la Comisie.”Ciolacu MINTE și trebuie sa-și dea DEMISIA…

- Marcel Boloș, premierul Ciolacu si alti ministri s-au dus cu caciula in mana la Bruxelles sa ceara CE sa fie de acord cu un deficit de 5,5% anul acesta in Romania, fara sa ne sanctioneze cu blocarea banilor din PNRR.

- Ministrii romani ai finantelor, muncii si fondurilor europene vor discuta luni cu Comisia Europeana pentru a incerca sa-i convinga pe oficialii de la Bruxelles ca deficitul bugetar marit al tarii este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta efortul de razboi al Ucrainei, scrie Financial Times,…