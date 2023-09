Comisia Europeana propune reinnoirea pe 10 ani a autorizației UE pentru controversatul erbicidul glifosat. Propunerea vine in urma unui raport al autoritații de reglementare potrivit caruia nivelul de risc nu justifica interzicerea glifosatului in UE, conform AFP. Discuțiile cu statele vor incepe vineri, urmand ca regulamentul sa fie aprobat in octombrie.

Licența actuala expira la 15 decembrie. Propunerea prevede interzicerea utilizarii substanței pentru uscarea culturilor, o practica in unele țari producatoare de cereale importante din UE și din afara UE. In ceea ce privește alte utilizari…