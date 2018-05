Atentie, parinti! Calendarul inscrierilor la gradinita in anul scolar 2018-2019

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a facut public in urma cu putin timp calendarul inscrierilor in gradinite pentru anul scolar 2018 2019.Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste intre 3 ani si 6 ani in invatamantul prescolar, in… [citeste mai departe]