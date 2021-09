Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anunțat marți ca 70% din populația adulta este vaccinata complet. A fost atinsa o etapa cruciala, au spus autoritațile europene. Potrivit statisticilor oficiale, peste 256 de milioane de adulți din UE au in prezent o schema completa de vaccinare. „Sunt foarte mulțumita de faptul…

- Comunicat de presa demarare proiect „Dezvoltare Regal Market SRL” inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa REGAL MARKET SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Regal Market SRL” proiect nr RUE 13943 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital…

- Clubul SCM Craiova se pregateste de startul noului sezon competitional cu nu mai putin de patru echipe, asta dupa ce si gruparea de volei fete a lui Lucian Zlotea a reusit promovarea in primul esalon. Astfel, incepand cu luna septembrie, vom putea asista in Sala Polivalenta la meciuri de handbal, baschet,…

- Terenul pe care incepuse construirea bazinului de inot olimpic din zona Gradinari a revenit in integralitate municipalitații odata cu aprobarea unei hotarari in acest sens in ședința Consiliului Local de marți, 17 august. Terenul fusese cedat in decembrie 2008 Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi”,…

- Misiune in premiera pentru fregata "Regina Maria" a Forțelor Navale Romane. Nava militara va comanda o grupare navala NATO in Marea Mediterana. Obiectivul este combaterea terorismului și a traficului de persoane.

- Comunicat de presa lansare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, beneficiar SC STEFAN SHOW SRL Comunicat de presa SC STEFAN SHOW SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr RUE 13564 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”,…

- Dan Barna a fost intrebat, luni, despre posibilitatea destramarii coaliției de guvernare. Vicepremierul a afirmat ca orice este posibil in politica. Dan Barna a mai adaugat ca ramane optimist ca liderii coalitiei vor gasi solutii si consens privind desfiintarea SIIJ. „E clar ca suntem in fata unei negocieri…

- In timp ce lumea este ingrijorata de raspandirea variantei Delta, Singapore propune un model de relaxare: nu va mai numara cazurile de Covid și va permite calatoriile fara carantina și adunarile. Strategia propusa de trei membri ai grupului de lucru Covid-19 din Singapore ar elimina restricțiile…