Comisia Europeană propune o adeverință electronică verde Astazi, 17 martie, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19. Adeverințele vor fi disponibile gratuit, in format digital sau pe suport de hartie, și vor include un cod QR care sa le garanteze securitatea și autenticitatea. Comisia va institui un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de un comunicat al Comisiei Europene cu privire la aceasta adeverința electronica, vicepreședintele executivului european, Margaritis Schinas, a estimat ca un „certificat de vaccinare european” ar trebui sa fie gata de folosire la 1 iunie. Comisia Europeana a propus, miercuri, crearea unei „adeverințe…

- Comisia Europeana propune miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar. Adeverinta electronica verde va constitui dovada…

- CNCAV a precizat cum se va obține adeverința electronica verde, care va facilita libera circulație in interiorul UE pe perioade pandemiei de coronavirus, atunci cand ea va fi disponibila. „Certificatul verde” a fost prezentat astazi de Comisia Europeana și va fi emis de autoritațile naționale, prin…

- Astazi, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul: – a fost vaccinat impotriva COVID-19 – a primit…

- Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19.

- Comisia Europeana a prezentat, azi, propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivel comunitar. Acesta va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de…

- Comisia Europeana propune astazi crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. ????LIVE Comisia Europeana prezinta propunerea sa privind un certificat european digital de vaccinare anti-COVID-19…

- Comisa Europeana a propus miercuri cererea unei adevrințe verzi pentru a facilita libera circulație in condiții de siguranța, pe teritoriul Uniunii Europene in timpul pandemiei. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ…