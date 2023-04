Comisia Europeană propune crearea unei piețe unice a medicamentelor Comisia Europeana a prezentat, miercuri, propunerile de reforma a legislației privind produsele farmaceutice. Obiectivul este ca in toata Uniunea Europeana medicamentele sa fie mai accesibile, transmite Euronews. Este vorba despre crearea unei piețe unice a medicamentelor pentru a reduce disparitațile intre statele membre și a actualiza un text vechi de 20 de ani. ”In timp ce pacienții din statele membre din vest și din țarile cele mai mari (țari membre) au acces la 90% din medicamentele de ultima generație, in estul UE și in statele membre mai mici, acest procent este de 10%. Și unii cetațeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

