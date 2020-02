Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le...

- Comisia Europeana a trimis miercuri Romaniei un avertisment prin care cere aplicarea ”in mod corespunzator a Regulamentului UE privind lemnul”, care interzice intreprinderilor sa produca si sa introduca pe piata UE produse obtinute din busteni recoltati in mod ilegal, informeaza un comunicat de presa…

- Ministrl Mediului, Costel Alexe, a anuntat, intr-o declaratie data saptamana trecuta, ca municipiul Ploiesti se numara printre cele mai poluate localitati din tara, explicand ca, intr-o prima etaoa, autoritatile locale trebuie sa aprobe cat mai rapid un plan de imbunatatire a calitatii aerului, altfel…

- Romania ramane prima țara din UE la numarul de accidente mortale. Avem o rata de 99 de decese la un milion de locuitori. De patru ori mai mult ca Suedia, care inregistreaza 25 de decese. Pentru a reduce numarul morților, Comisia Europeana va introduce peste doi ani un set de norme obligatorii.

- Energia electrica si gazele pentru populatie nu au niciun motiv sa fie scumpite nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Comisia Europeana cere Guvernului Orban sa ia masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in anul electoral 2020, cand vor avea loc alegerile locale și parlamentare, Romania ramanand in continuare sub procedura de corecție a abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu, „celebrul…

- ​Comisia Europeana cere miercuri Guvernului Orban sa ia masuri pentru limitarea cheltuielilor publice în anul electoral 2020, când vor avea loc alegerile locale și parlamentare, România ramânând în continuare sub procedura de corecție a abaterii semnificative de la…