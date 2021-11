Documente publicate sambata de Comisie arara ca institutia a trimis vineri scrisori Varsoviei si Budapestei, cerand guvernelor clarificari, in conformitate cu o lege adoptata recent care permite suspendarea fondurilor UE daca acestea nu sunt cheltuite corect. Legea a fost adoptata in decembrie anul trecut, dar Comisia, gardiana legilor UE, a intarziat sa o aplice, in pofida presiunilor din partea Parlamentului European care chiar a dat in judecata Comisia luna trecuta pentru inactiune. In cadrul unui proces juridic diferit, Comisia a suspendat deja miliarde de subventii acordate Poloniei si Ungariei…