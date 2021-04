Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana aloca 123 de milioane de euro pentru cercetarea, in regim de urgenta, a mutatiilor noului coronavirus. Banii provin din Orizont Europa, noul program de cercetare si inovare al UE.

- Uniunea Europeana a primit 107 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru primul trimestru, a transmis miercuri Comisia Europeana, reamintind ca se asteapta "la o accelerare" in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. La sfarsitul saptamanii (la 4 aprilie), cele 27 de state…

- Astazi, 15 martie, Comisia Europeana a adoptat primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE in valoare de 95,5 miliarde EUR in prețuri curente. Planul strategic reprezinta o noutate in cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientarile strategice pentru…

- Comisia Europeana a dat marti asigurari ca strategia UE de achizitionare comuna de vaccinuri anti-COVID-19 functioneaza, in contextul in care mai multe tari membre au negociat individual cumpararea de vaccinuri din Rusia si China care nu au autorizarea blocului comunitar, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei in valoare de 254 milioane de euro de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului București. „Aceasta masura de ajutor in valoare de 254 de milioane EUR, finanțata prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta Romania sa…

- Comisia a propus, miercuri, masuri imediate pentru a pregati Europa pentru amenințarea tot mai mare reprezentata de variantele noului coronavirus. Noul Plan european de pregatire in domeniul bioapararii impotriva variantelor virusului care cauzeaza COVID-19, denumit „Incubatorul HERA”, va colabora cu…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…