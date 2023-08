Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu va desfașura o ședința de urgența miercuri cu miniștrii de la Finanțe – Marcel Boloș, Munca – Simona Bucura Oprescu și Fonduri Europene – Adrian Ciciu, dupa ce negocierile cu Comisia Europeana pe tema deficitului au eșuat. Boloș a declarat marți ca…

- Oficialii Comisiei Europene cu care a discutat in ultimele zile la Bruxelles ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, au rezerve fața de impactul bugetar real al masurilor propuse de guvern, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Directorii din Comisie, care nu au putere de decizie, dar fundamenteaza…

- Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, recunoaște, intr-o declarație pentru Libertatea, ca masurile de reforma fiscala care s-au discutat pana in prezent la nivelul coaliției nu acopera toate obligațiile din Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Guvernanții pregatesc noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coaliției de guvernare, noi simulari…

- O femeie si-a pierdut viata in orasul olandez Haarlem dupa ce a fost lovita de un copac care s-a prabusit in timpul unei puternice furtuni de vara care s-a abatut miercuri asupra Tarilor de Jos, a informat agentia de stiri Nu.nl, citand surse din cadrul politiei locale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Politia…

- Tema „gaurii de la bugetul de stat” revine. Ministrul liberal de Finanțe a anunțat ca s-ar fi dublat. Marcel Boloș a declarat joi ca gaura de la buget este de 37 de miliarde de lei. Planul este analizat in aceste zile in coaliție și se va veni cu modificari substanțiale inclusiv cand vine vorba de taxele…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a declarat joi ca in privinta ANAF o sa prezinte in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea si setul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, scrie News.ro.”La ANAF o sa prezint, in curand, pentru ceea ce inseamna digitalizarea, modernizarea…