- UE a anunțat ca intenționeaza sa aloce noi fonduri, care sa le suplimenteze pe cele deja alocate pentru studierea coronavirusului. Exista 91 de propuneri pentru proiecte cu acest subiect de cercetare, anunța Ansa . Ar putea crește de la 10 la 12 milioane de euro fondurile alocate de Comisia Europeana…

- Delegatia Romaniei condusa de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a participat astazi, in Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta impotriva cancerului EBCP ndash; Accesul la ingrijiri oncologice in Europa, organizat…

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…

- Se lucreaza la dezvoltarea unui vaccin contra coronavirus ului, care a facut 170 decese in China. Jack Ma , fondatorul Alibaba si cel mai bogat om din China, a donat peste 14 milioane de dolari pentru realizarea unui vaccin impotriva coronavirus ului. Miliardarul a transferat banii in conturile a…

- Jack Ma, fondatorul Alibaba si cel mai bogat om din China, a donat peste 14 milioane de dolari pentru realizarea unui vaccin impotriva coronavirusului.Miliardarul a transferat banii in conturile a doua organizații.

- Romania va primi anul acesta un grant de 15,83 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile acordate in cazul pestei porcine africane in anul 2019, a declarat, luni, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu,…

