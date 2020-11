Dumitru Gurita, primarul ales al comunei Mereni, declaratie de avere

Dumitru Gurita este primarul ales al comunei Mereni, judetul Constanta Detine mai multe terenuri in posesie Are un cont bancar in lei Dumitru Gurita este primarul ales al comunei Mereni, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.… [citeste mai departe]