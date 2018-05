"Astazi, facem un pas inainte pentru a depasi efectele crizei, in contextul in care Franta iese din Procedura pentru deficit excesiv, dupa noua ani. Pentru prima data de la crearea monedei unice, toate tarile din zona euro au un deficit sub 3% din PIB in 2018. A fost nevoie de ani de politici fiscale responsabile pentru a aduce tarile Uniunii Europene in acest punct si trebuie sa ne asiguram ca responsabilitatea ramane elementul principal si in viitor. De aceea, adresam un mesaj puternic Ungariei si Romaniei sa ia masuri anul acesta si anul viitor pentru a corecta devierea semnificativa de…