Stiri pe aceeasi tema

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…

- A fost avizata inca o prelungire a contractelor privind modernizarea grupului energetic numarul 5 de la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Așadar, 4 contracte au beneficiat de acte adiționale prin care au fost prelungite datele de finalizare a lucrarilor de execuție. Prin urmare, acest lucru…

- Autoritatea Vamala Romana a anuntat luni ca, potrivit datelor detinute de institutie, in ultimele 6 luni nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapita si floarea-soarelui.„Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit…

- Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit datelor deținute de instituție, in ultimele 6 luni au fost inregistrate ZERO operațiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapița și floarea-soarelui. Ca urmare a informațiilor aparute in mass-media referitoare…

- Energia regenerabila este o energie care nu poate fi folosita fara a fi echilibrata, iar pentru acest lucru este nevoie de centrale pe gaz, spune Marian Nastase, președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina. El a criticat faptul ca, la nivelul Comisiei Europene, proiectele pe gaze nu sunt…

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric. “Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- ”Ieri si astazi am avut un maraton de intalniri la Bruxelles. Concluzia generala: sprijin si deschidere din partea Comisiei Europene fata de toate temele ridicate. Este si o promisiune indeplinita: am spus ca voi veni aici in luna octombrie pentru discutii directe legate de viitorul mineritului in Gorj…

- Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, au votat marti in favoarea unui sprijin pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, pe perioada 2024-2027, pentru ”reconstruirea si modernizarea” tarii, in cadrul unei suplimentari a bugetului multianual al Uniunii Europene,…