Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de expozanți, peste 100 de artiști din China, Germania, Polonia, Republica Moldova, Romania, Ucraina și Ungaria, vor expune lucrarile lor, la Romexpo, intre 29 mai și 2 iunie, la cea de-a doua ediție a celui mai mare targ de arta contemporana din Romania. Sub genericul „Descopera arta…

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Premierul Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, au facut o vizita, de 1 Mai, angajaților din cadrul transportului public al Capitalei, care lucreaza chiar daca este zi libera de la stat. Ciolacu a precizat ca dupa ce Romania a depașit Ungaria, urmeaza sa depașeasca…

- In dosarul de corupție al lui Catalin Cherecheș , o noua condamnare: socrii fostului primar din Baia Mare au primit pedepse cu suspendare pentru dare de mita. Tribunalul Mureș i-a condamnat joi pe socrii lui Catalin Cherecheș la inchisoare cu suspendare pentru dare de mita in dosarul in care erau judecați.…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…

- Razboiul din Ucraina a perturbat sectorul apicol nu numai in Romania ci si in Europa, care va intra in colaps daca se va continua in acelasi ritm, in contextul in care asistam la importuri masive de miere, de multe ori necontrolata, si la preturi extrem de scazute fata de costurile apicultorilor romani,…

- Razboiul din Ucraina a perturbat sectorul apicol nu numai in Romania ci si in Europa, care va intra in colaps daca se va continua in acelasi ritm, in contextul in care asistam la importuri masive de miere, de multe ori necontrolata, si la preturi extrem de scazute fata de costurile apicultorilor romani,…

- Romania a cheltuit anul trecut miliarde de euro pe importurile de carne, potrivit datelor transmise HotNews de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari importuri sunt de carne de porc și de pui, dar și de vita.