- Comisia Europeana (CE) a anunțat luni ca a dat in judecata AstraZeneca din cauza ca aceasta nu a respectat contractul pentru furnizarea de vaccinuri anti-Covid și nu a avut un plan ”viabil” pentru asigurarea la timp a livrarilor, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. Potrivit contractului, compania…

- O noua transa de vaccin Moderna, constand in 76.800 de doze, soseste, duminica, in tara, pe cale terestra, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). CITEȘTE ȘI: Comisia Europeana vrea sa dea in judecata AstraZeneca, din cauza intarzierilor…

- Comisia Europeana se pregatește sa o acțiune in justiție impotriva producatorului de vaccinuri AstraZeneca, anunța Reuters, care citeaza Politico. La o reuniune a ambasadorilor, majoritatea țarilor UE au declarat ca vor susține acționarea in judecata a companiei pentru ca nu a furnizat dozele de vaccin…

- Comisia Europeana pregatește aducerea in justiție a unui caz contra AstraZeneca pentru a se asigura ca, in trimestrul al doilea, aceasta companie iși va respecta angajamentele contractuale privind livrarea de vaccinuri contra Covid-19, transmite joi Reuters, citand doi diplomați și un oficial al blocului…

- Uniunea Europeana a decis miercuri sa inaspreasca controalele asupra exporturilor de vaccin impotriva COVID-19, transmit AFP si dpa. Confruntat cu dificultati legate de livrarile de vaccin, blocul comunitar a creat in ianuarie un sistem de monitorizare a exporturilor de vaccin anti-COVID-19,…

- Nepalul ancheteaza modul in care un print din Bahrain, care doreste sa escaladeze Everestul, a ajuns in tara cu 2.000 de doze de vaccin impotriva noului coronavirus fara aprobare oficiala, au informat autoritatile, potrivit AFP, citata de AGERPRES. Seicul Mohamed Hamad Mohamed Al Khalifa,…

- Furia creste la Paris si Bruxelles impotriva grupului britanico-suedez AstraZeneca, in contextul in care Cei 27 asteptau aproape 40 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in acest trimestru, insa ar putea primi doar 30 de milioane de doze, dezvaluie postul francez de radio Europe1.