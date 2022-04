”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1 milion euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Aeroportul este situat in partea de vest a Romaniei si deserveste in principal judetul Arad”, arata CE. In cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subventii directe de pana la 600.000 euro pe intreprindere. Masura va fi deschisa tuturor companiilor aeriene interesate care isi incep activitatea pe aeroportul…