Comisia Europeana aproba o schema de ajutoare pentru Romania cu o valoare de 60,7 milioane euro pentru sprijinirea sectorului transportului rutier in contextul invaziei Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel ajutorul vine in sprijinul intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Schema a fost aprobata ca parte a Cadrului temporar de criza privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 4,3 milioane EUR (21,37 milioane lei), menita sa sprijine operatorii aeroportuari in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul public se va acorda sub…

- Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul public se va acorda sub forma de subventii directe. Masura va fi deschisa operatorilor aeroportuari care administreaza aeroporturile Bacau, Craiova, Iasi, Sibiu, Suceava si Aeroportul International Timisoara.…

- Comisia Europeana propune sanctionarea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, in cadrul unui al saselea pachet de masuri ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, citat de Agerpres. Noua lista, ce va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii…

- Noua lista, care va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii Europene, cuprinde 58 de personalitati, printre care numerosi militari rusi. Pe lista se afla si sotia, fiica si un fiu al purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precum si seful agentiei de reglementare a telecomunicatiilor…

- Continuam seria vizitelor de lucru in diferite zone ale Ucrainei, din dorinta de a sprijini in continuare, atat politic, cat si umanitar, autoritatile si refugiatii care au mare nevoie de suport inca de la inceperea razboiului. Sambata, 30 aprilie m-am deplasat la Cernauti, unde, impreuna cu deputatii…

- "Putin a crezut ca poate prelua foarte repede controlul asupra Ucrainei, foarte repede controlul asupra capitalei. S-a inselat", a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, in cursul unei audieri in Congres."Cred ca Putin a renuntat la eforturile sale de a cuceri capitala si in prezent…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1 milion euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Aeroportul este…