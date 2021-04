Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana mobilizeaza 123 milioane EUR din programul Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE, pentru cercetari urgente vizand variante ale noului coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri.

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri o Ordonanța de Urgența pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare Societații „Complexul Energetic Oltenia”-SA. Suma prevazuta deja in Bugetul de Stat este de 241 de milioane de euro și va ajunge in conturile companiei pentru plata certificatelor…

- Un ajutor "de urgenta" in valoare de 15 milioane de euro pentru o perioada de trei ani urmeaza sa fie acordat Palatului Versailles de catre departamentul Yvelines (regiunea Paris) unde se afla castelul care a suferit in 2020 o pierdere de 70 de milioane de euro pe fondul crizei sanitare, relateaza…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa primeasca peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la BioNTech-Pfizer in al doilea trimestru, dupa incheierea unui acord ce prevede o ‘accelerare’ a livrarilor, a anuntat marti Comisia Europeana, in timp ce administrarea vaccinului AstraZeneca a fost…

- Sporuri „flagrant discutabile” la Poliția Locala Sector 1: Beneficiarii trebuie sa dea banii inapoi BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Clotilde Armand anunța ca fosta conducere a Poliței Locale Sector 1 și-a pontat anul trecut, in starea de urgența, sute de ore suplimentare: „Sunt 300 de beneficiari și…

- Dinamo se afla intr-o situație complicata, din cauza datoriilor pe care spaniolul Pablo Cortacero nu le-a achitat inca. Ibericul, care a preluat firma „Lotus”, cea care deține 72 la suta din acțiunile lui Dinamo, s-a angajat doar verbal ca va achita datoriile, nefiind obligat sa-și asume in scris achitarea…