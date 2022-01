„Comisia Europeana a virat 1.942.479.890 euro in contul Ministerului Finantelor deschis la BNR. Suma reprezinta prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania de la Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta”, anunta ministerul. Ministerul Investitiilor si Proiectelor europene a anuntat miercuri ca, pe 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum…