- Nivelul ingrijorarii privind situatia actuala tinde sa se intensifice atat in tari cu putine restrictii, precum Polonia sau Olanda, cat si in cele cu restrictii severe, cum sunt Italia, Spania sau Franta, in timp ce, in Romania, 80% dintre cei cetateni s-au declarat ingrijorati, mai ales din punct de…

- Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în…

- Cercetatorii de la o universitate germana susțin ca sistemele sanitare ale țarilor afectate au descoperit, in medie, numai aproximativ 6% din infecțiile SARS-Cov-2. Conform cercetatorilor germani, numarul real de persoane de persoane infectate la nivel global e posibil sa fi ajuns deja la…

- La 4 aprilie s-a incheiat o noua etapa din prima liga de fotbal din Burundi cu urmatoarele rezultate: Les Lierres-Athletico Olympic 1-3; Kayanza United-Flambeau de Centre 1-1; Vital F.C.- Le Messager Ngozi 0-0. Rezultatele au fost urmarite cu infrigurare de zeci de milioane de pariori din intreaga lume…

- In luna februarie 2020, prin intermediul bancilor licențiate au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice mijloace banești in valoare neta de 94,64 milioane de dolari, in creștere cu 7 la suta comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunța Banca Naționala a Moldovei.…

- Serviciul de streaming Disney + a fost lansat in unele tari din Europa. Calitatea la care sunt redate filmele nu este dintre cele mai bune, tocmai pentru ca milioanele de utilizatori aflati in carantina sau autoizolare sa nu suprasolicite retelele de internet.Lansat initial in SUA si Canada, Disney…

