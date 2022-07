Comisia Europeană a renunţat la aproape toată comanda de 60 de milioane de doze ale vaccinului pentru Covid-19 al companiei franceze Valneva UE a fost de acord in noiembrie anul trecut sa cumpere vaccinul, iar primele 27 de milioane de doze urmau sa fie livrate anul acesta, dar vaccinul a primit aprobare abia luna trecuta, dupa intarzieri prelungite. Tarile europene sunt acum bine aprovizionate cu alte vaccinuri, iar programele de vaccinare au incetinit. Conform acordului revizuit, tarile europene vor cumpara acum doar 1,25 milioane de doze de la Valneva, care urmeaza sa fie livrate in august si septembrie, cu optiunea de a cumpara alte 1,25 milioane pana la sfarsitul acestui an. ”Volumul comenzilor nu reflecta interesul pe care il… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

