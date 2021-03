Comisia Europeană a dezvăluit cum va arăta pașaportul de vaccinare Dupa ce mai multe țari europene dependente de turism au cerut sa se introduca un pașaport de vaccinare pentru a se relua libera circulația, Comisia Europeana a decis sa introduca „adeverința electronica verde”. Informația vine de la Financial Times și Politico, dupa cum arata Libertatea . Certificatul urmeaza sa fie acordat catre cetațenii care au dovada vaccinarii cu un vaccin aprobat in Uniunea Europeana, a unui test negativ COVID-19 sau a vindecarii dupa infectarii. Comisia Europeana a prezentat propunerea pentru instituirea unei adeverințe electronice verzi, care sa fie valabila la nivel comunitar,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura introducerii unui așa-numit „certificat verde digital” vine la solicitarea țarilor europene dependente de turism, care vor sa impulsioneze cat mai rapid reluarea liberei circulații, pentru a-și salva economiile, scriu Financial Times și Politico. Certificatul va fi acordat cetațenilor care au…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Anca Dragu a declarat duminica seara ca personal nu sustine un astfel de demers.„Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam si sa luam toate masurile privind distantarea, purtarea mastii”, a adaugat Dragu.„Nu cred…

- Liderii UE se vor pune de acord, joi, sa lucreze la realizarea de certificate de vaccinare pentru cetatenii UE care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Liderii UE lucreaza la un certificat de vaccinare pentru cetațenii statelor membre Plasarea statelor in „lockdown” pentru a limita raspandirea pandemiei…

- In timp ce Grecia și Spania insista ca Uniunea Europeana sa aprobe folosirea unui astfel de certificat, Germania și Franța susțin ca nu vor accepta acordarea de previlegii persoanelor vaccinate. BANI mai mulți pentru acești romani! Guvernul le-a ascultat nemulțumirile Nu va fi ușor ca liderii…

- Liderii UE se vor pune de acord joi sa lucreze la realizarea de certificate de vaccinare pentru cetatenii UE care s-au vaccinat impotriva COVID-19, in conditiile in care tarile din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul turistic de vara, relateaza miercuri Reuters,…

- Numarul de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate in Romania din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare, pana in prezent, plaseaza tara pe locul al saselea in Uniunea Europeana, dupa Germania, Italia, Spania, Franta si Polonia, arata datele worldometer.org, citate de ZF.…

- Certificatul de vaccinare nu va fi o preconditie pentru cineva care vrea sa calatoreasca in Grecia, a afirmat ministrul elen al Turismului, Haris Theoharis, transmite Novinite. Acesta a adaugat ca propunerea premierului Kyriakos Mitsotakis adresata presedintelui Comisiei Europene era menita…