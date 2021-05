Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a demarat acțiuni legale impotriva companiei AstraZeneca pentru nerespectarea contractului privind furnizarea vaccinului impotriva Covid-19. Totodata, UE acuza compania farmaceutica britanico-suedeza de neprezentarea unui plan fiabil care sa asigure livrarea serului…

- Comisia Europeana cauta aprobarea guvernelor UE pentru a lansa discuțiile cu Pfizer și BioNTech pentru a achiziționa 1,8 miliarde doze ale vaccinului produs de cele doua companii cu scopul de a fi livrate in 2022 și 2023, a spus vineri un oficial UE pentru Reuters. O sursa a declarat pentru AFP ca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu intentioneaza sa modifice planurile guvernului privind relaxarea restrictiilor dupa ce autoritatile de reglementare in domeniul sanitar au recomandat miercuri ca persoanelor cu varsta sub 30 de ani sa nu li se administreze vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca/Oxford,…

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

- Certificatele medicale care ar putea fi emise in spatiul Uniunii Europene vor trebui sa evite situatiile de "discriminare", conform proiectului aflat in curs de a fi elaborat de catre Comisia Europeana, obtinut de agentia Reuters. Potrivit proiectului de document, certificatele medicale ar…

- Comisia Europeana a facut apel marți la șase state membre sa relaxeze restricțiile impuse in mod unilateral la granițe in vederea combaterii Covid-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai puțin restrictiva in ceea ce privește circulația marfurilor și a persoanelor in interiorul blocului…

