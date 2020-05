Comisia Europeana: 117 milioane de euro pentru 8 proiecte care promit tratamente pentru coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, marti, ca 8 proiecte de cercetare la scara larga, menite sa dezvolte tratamente si metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate in cadrul unei cereri accelerate de propuneri lansate in luna martie de Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI),…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca opt proiecte de cercetare la scara larga, menite sa dezvolte tratamente si metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate in cadrul unei cereri accelerate de propuneri lansate in luna martie de Initiativa privind Medicamentele

- Comisia Europeana a anuntat luni ca publica cererile de propuneri privind proiecte comune industriale de aparare pentru care va acorda finantare de pana la 160 de milioane de euro in 2020 si anunta ca sapte noi proiecte de cercetare in domeniul apararii au fost selectate pentru o finantare de peste…

- Comisia Europeana (CE) a decis sa finanțeze inca un proiect in cadrul apelului de urgența pentru cercetarea și inovarea in cazul COVID-19. Astfel, numarul proiectelor crește la 18, fața de cele 17 anunțate inițial, cu un buget total de 48.5 milioane de euro din programul Orizont 2020, programul UE…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat, in acest moment, suma de 25 milioane lei pentru finantarea unor proiecte de cercetare privind limitarea extinderii si combaterea epidemiei de SARS COV 2.Astazi, 27 martie 2020, au fost aprobate primele teme de cercetare in acest scop, considerate prioritare…

- In urma publicarii in luna ianuarie a unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane EUR, Comisia a asigurat o suma suplimentara de 37,5 milioane EUR alocate cercetarii de urgența privind dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19. Aceasta acțiune face parte din…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va asigura o finantare suplimentara de 37,5 milioane de euro alocate cercetarii de urgenta pentru dezvoltarea de vaccinuri, tratamente si metode de diagnostic pentru Covid-19, selectand 17 proiecte in domeniu, informeaza un comunicat al executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca va suplimenta cu 37,5 milioane de euro suma alocata proiectelor de cercetare care vizeaza dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19, prin programul Orizont 2020. In total, urmeaza sa fie finanțate 17 proiecte, anunța MEDIAFAX.Finanțarea…