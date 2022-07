Stiri pe aceeasi tema

- Patru membri si simpatizanti ai gruparii Statul Islamic (SI) au fost arestati in Elveta si Germania, in cadru unei operatiuni comune, anunta marti parchetele celor dua tari, relateaza AFP. In Elvetia, trei persoane au fost arestate luni seara, in cantoanele Zurich, St Gallen si Lucerna, anunta intr-un…

- Persoanele care au suferit condamnari penale definitive nu pot candida la alegerile parlamentare, daca nu a intervenit o reabilitare, amnistie sau dezincriminarea faptei, prevede o propunere legislativa adoptata marti de Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Proiectul de lege modifica articolul 52,…

- Conform unui comunicat oficial, baronul Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, nu poate justifica 43.519 euro. Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 3 persoane…

- CFR Calatori anunta ca perioada de gratuitate a biletelor ”Help Ukraine” a fost prelungita pe teritoriul Romaniei si pe relatia cu Ungaria pana la sfarsitul lunii mai. Persoanele refugiate din Ucraina calatoresc gratuit pe teritoriul țarii noastre cu trenurile companiei feroviare de stat. Biletele sunt…

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Luduș este o instituție publica de interes județean care asigura asistența și protecție sociala persoanelor cu grad de handicap. Instituția se afla in structura și administrarea Direcției de Asistența Sociala și Protecție a Copilului, unitate…