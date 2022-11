Stiri pe aceeasi tema

- Procesul consistent de dezbatere si consultare in adoptarea noilor legi ale Justitiei este apreciat pozitiv de Comisia de la Venetia, a declarat social-democratul Robert Cazanciuc, vicepresedinte al Senatului. „Ma bucur ca in opinia Comisiei de la Venetia se apreciaza pozitiv ca aceste legi sunt rezultatul…

- Comisia de la Veneția a publicat vineri o opinie urgenta despre cele trei legi ale Justiției promulgate marți de președintele Klaus Iohannis, in care remarca aspectele pozitive și enumera o serie de recomandari. Intr-un comunicat citat de News.ro , Comisia de la Veneția spune ca „regreta” ca autoritațile…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia a Consiliului Europei) a publicat vineri o opinie urgenta privind trei legi referitoare la sistemul judiciar din Romania. Comsia apreciaza ca, in ansamblu, legile par sa mearga in directia cea buna, desi in cadrul unui aviz de urgenta…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, Avizul de Urgenta cu privire la cele trei legi privind sistemul judiciar din Romania: Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Legea privind organizarea judiciara si Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor. Comisia apreciaza ca, in ansamblu,…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, Avizul de Urgenta cu privire cele trei legi privind sistemul judiciar din Romania: Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind organizarea judiciara si Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor. Comsia apreciaza ca, in ansamblu,…

- "Luand act de dezbaterile din cadrul adunarilor generale ale magistraților, desfașurate recent in cadrul sistemului judiciar, discutand permanent cu reprezentanții autoritații judecatorești și ai puterii judecatorești din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), garantul independenței Justiției,…

- Pe site-ul Consiliului Superios al Magistraturii apar sase procurori ai DNA Craiova care si-au facut publice declaratiile de avere. Acestea arata ca procurorii care lupta cu coruptia in Craiova nu au strans averi prea mari, insa unii dintre ei au in conturi sume de bani destul de frumoase. Insa, in…

- Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a efectuat o vizita de lucru la București, in perioada 10 – 11 octombrie. Din componența delegației din Moldova a facut parte directorul CNA, Iulian Rusu, dar și membri ai societații civile. In cadrul vizitei a fost prezent și Excelența sa, Ambasadorul…