- La circa șase luni de la atacul impotriva cladirii Capitoliului din Washington – comis in momentul in care urma sa fie proclamata victoria in alegerile prezidențiale a candidatului democrat Joe Biden – o comisie parlamentara a inceput marți, 27 iulie, o ancheta asupra unei acțiuni ce a fost patronata…

- Adam Kinzinger i se alatura, astfel, lui Liz Cheney, ambii ostili fostului presedinte republican, printre membrii comisiei care-si va incepe activitatea in aceasta saptamana, mai exact pe data de 27 iulie, relateaza Agerpres . Adam Kinzinger si Liz Cheney sunt singurii parlamentari republicani ce au…

- Democratii au numit joi o republicana, critica dura a lui Donald Trump, in comisia de ancheta privind asaltul sangeros asupra Capitoliului, comis la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte american, relateaza AFP. Liz Cheney, membra a Camerei Reprezentantilor, recent exclusa din ierarhia…

- Democratii au numit joi o republicana, critica dura a lui Donald Trump, in comisia de ancheta privind asaltul sangeros asupra Capitoliului, comis la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte american, relateaza AFP. Liz Cheney, membra a Camerei Reprezentantilor, recent exclusa din…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, a anuntat joi crearea unei comisii speciale privind asaltul, incheiat cu victime, asupra Capitolului, derulat la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, dupa blocarea de catre republicani a unei…

- Un judecator federal a pronunțat miercuri prima sentința legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de pedeapsa cu închisoarea pe o americanca care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovației, potrivit AFP.Înaintea ședinței, Anna Morgan-Lloyd ajunsese la un acord de…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- Camera Reprezentantilor din Congresul american a aprobat, miercuri, crearea unei comisii independente care sa ancheteze atacul din ianuarie de la Capitoliu derulat de sustinatorii fostului presedinte Donald Trump, cu unu din sase republicani sfidând încercarile liderilor partidului de a…