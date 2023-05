Autoritatea de reglementare nu a dezvaluit cazul in cauza, in declaratia sa. Recompensa este mai mult decat dubla fata de suma de 114 milioane de dolari platita in octombrie 2020. ”Dupa cum arata aceasta recompensa, exista un stimulent semnificativ pentru ca avertizorii sa ofere informatii exacte despre potentialele incalcari ale legii privind valorile mobiliare”, a declarat Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, intr-un comunicat. Platile catre avertizori se fac dintr-un fond de protectie a investitorilor care a fost infiintat de Congres si finantat in intregime prin sanctiuni…