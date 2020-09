Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a suspendat, miercuri, executarea dispoziției fostului șef al IGPR, pana la judecarea procesului de fond, a ultimei decizii semnate de Liviu Vasilescu, inainte sa demisioneze, „forțat de imprejurari”. Aceasta este o prima runda a procesului judecat de Tribunalul București, iar Gavriș,…

- Decizia de suspendare este executorie pana cand se va judeca fondul cererii, adica anularea deciziei de detașare, informeaza G4Media.Tribunalul București a suspendat decizia Inspectoratului General al Poliției Romane privind detașarea comisarului de poliție Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei,…

- Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de incetare a raporturilor de serviciu ale fostului șef DGA, chestor principal de poliție Catalin Ionita. El a indeplinit și funcția de șef al Poliției Romane, timp de 6 luni, in 2018, dar a fost schimbat din funcție tot in urma unui scandal. Chestorul Catalin…

- In cadrul unei acțiuni organizate la nivel național, coordonata de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., in perioada 27 iulie – 8 septembrie 2020, au fost gasite peste 11.800 de tone de ingrașaminte ce conțin azotat de amoniu depozitate in condiții necorespunzatoare,…

- Tribunalul Bucuresti a decis miercuri sa respinga, ca neintemeiata, cererea de inregistrare in Registrul Partidelor Politice a Hotararii din 7 decembrie 2019 a Conventiei Nationale PLUS, prin care au fost alesi Presedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate si Arbitraj, membrii Comisiei de…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat vineri, cu ocazia prezentarii rezultatelor obtinute in primul semestru al acestui an de catre structurile operative ale Politiei Romane si Politiei de Frontiera, ca s-a inregistrat un nivel mai scazut de infractionalitate fata de perioada similara din anul…

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu afirma intr-un editorial publicat in Mediafax ca presedintele Klaus Iohannis a suferit la Bruxelles un esec de proportii la negocierea sumelor care vor reveni Romaniei prin bugetul multianual si programul de relansare postpandemie si atrage atentia asupra clauzelor…

- Instanța a eliminat probele stranse de DNA cu ajutorul SRI din dosarul Carpatica al soțului șefei DIICOT, Giorgiana Hosu. Anularea probelor, in baza deciziilor CCR, a fost decisa cu doua saptamani inainte de ultimul termen. Tribunalul București a eliminat probele realizate de DNA cu SRI și de SRI prin…