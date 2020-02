Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu ar trebui extradat in SUA pentru ca aceasta ar avea un efect paralizant asupra libertatii presei, a declarat joi comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, transmite Reuters. Julian Assange, in varsta de 48 de ani, se afla in detentie la Londra, unde saptamana viitoare vor incepe audierile cu privire la cererea de extradare a sa in SUA. Autoritatile americane vor sa-l aduca pe Assange in fata justitiei pentru 18 capete de acuzare, printre care conspiratie in vederea accesului ilegal la informatii pastrate in calculatoare…