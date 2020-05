Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea oferirii de ajutoare pentru companiile care trec printr-o perioada dificila din cauza pandemiei de coronavirus si nu beneficiaza de sprijin din partea guvernelor nationale, a declarat joi pentru cotidianul german Handelsblatt comisarul european pentru pentru…

- Riscurile propagarii coronavirusului in tarile sarace si ale revitalizarii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) ar putea antrena o crestere a numarului cererilor de azil ''pe termen mediu'' catre Uniunea Europeana, a estimat marti Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO),

- Romania va primi sprijin consistent din partea UE Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Invitat luni seara la un post de televiziune, premierul Ludovic Orban a precizat ca România va primi un sprijin consistent din partea UE atât pentru plata somajului tehnic, cât si pentru decontarea…

- ​Startup-urile și alte firme mici și mijlocii din Uniunea Europeana vor putea accesa noi finanțari de la fonduri de capital de risc și de investiții, în care Comisia Eurpeana va injecta 300 de milioane de euro, printr-un nou instrument lansat miercuri, denumit ESCALAR. Citește mai departe…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a cerut luni evacuarea de urgenta de catre Uniunea Europeana a celor mai vulnerabili migranti in fata noului coronavirus in taberele suprapopulate din Grecia, avertizand impotriva "riscului de numeroase decese",…

- Masurile economice dispuse de Guvernul Orban prin OUG 30/2020 nu sunt aplicabile unor categorii largi de firme afectate. Firmele cu mai puțin de 3 angajați, PFA-urile sau marii contributori care au anunțat ca iși trimit angajații in șomaj tehnic inainte de apariția OUG. Pentru a salva mii de locuri…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca aștepta ca premierul Ludovic Orban sa anunțe duminica un plan de masuri concrete pentru protejarea cetațenilor in fața epidemiei de coronavirus, dar, in schimb, a auzit doar sfaturi de “cum sa mergem pe strada”. ,,Ma așteptam,…

- In aceste conditii, Italia a devenit tara cea mai afectata de coronavirus din Uniunea Europeana. Cele mai noi statistici anunta ca au fost inregistrate 50 de cazuri de imbolnaviri in total, 29 dintre acestea fiind depistate in ultimele 24 de ore. Doi pacienti s-au facut bine, in timp ce 16 sunt in stare…