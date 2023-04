Stiri pe aceeasi tema

Investiția de 4 milioane de euro in retehnologizarea salinei de la Cacica, anunțata de ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, in vizita de saptamana trecuta de la Suceava, vine ca un colac de salvare pentru cei 69 de angajați, dar și pentru producția de sare din Romania.

Intrebat de jurnalisti care vor fi efectele crizei financiare din SUA asupra Romaniei, ministrul Florin Spataru a declarat la Iasi ca ne confruntam cu crize suprapuse si ca este greu de oferit o estimare. "Am avut criza pandemica, apoi acea criza energetica care nu s-a terminat, razboiul, si acum aceasta…

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, este primit la Palatul Victoria de catre prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca.

Gabriel Țuțu, directorul general Romarm, este in continuare in concediu de odihna, iar din scrisoarea Parchetului General nu reiese ca ar fi incompatibil cu mandatul pe care il are, spune ministrul Economiei, Florin Spataru.

„Azerbaidjan este primul partener economic al Romaniei in Caucazul de Sud. Noile proiecte de energie vor conduce colaborarea noastra la un nivel superior. Aceasta este principala concluzie a intalnirii pe care am avut-o astazi cu ministrul azer al Economiei, Mikayil Jabbarov. In programul de guvernare…

Joi și vineri, 26-7 ianuarie, se desfașoara primul Consiliu Justiție-Afaceri Interne, informal, iar pe ordinea de zi nu apare subiectul aderarii Schengen, insa a fost inclusa problema migrației. Exact problema pe care o invoca Austria cand se opune aderarii Romaniei.Chiar daca nu este pe agenda, problema…

"In grupul de lucru din cadrul Partidului Social Democrat, care se ocupa de programul de guvernare care va fi votat de Parlament probabil incepand cu luna mai, exista in acest moment doua proiecte, doua programe care sunt deja dezvoltate si care probabil ca vor intra in consultare publica. Unul se refera…

Facebook a inchis luni Russia Today - cea mai mare platforma media in limba rusa de pe platforma, cu 2 milioane de urmaritori. Reprezentanții RT anunța ca decizia de suspendare a contului a fost aplicata „fara nicio explicație" de catre facebook - Meta.RT a postat luni pe Twitter ca Facebook și-a inchis…