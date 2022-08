Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara pentru o perioada de pana la 6 luni a cinci magazine apartinand retailerilor Carrefour, Lidl, Kaufland si Mega Image, aflate in sudul Litoralului, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Echipele de comisari ale Comandamentului Litoral 2022 – structura speciala a ANPC – au verificat, in aceste zile, modul in care este respectata legislatia in domeniu in marile magazine de tip supermarket din sudul litoralului Marii Negre. Au fost controlate, in Mangalia, magazinele Carrefour, Lidl, Kaufland…