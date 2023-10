Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii trebuie sa fie extrem de atenți de unde iși cumpara mancarea. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Maramureș, sub coordonarea comisarului șef al CRPC RNV Cluj, a desfașurat ieri, 4 octombrie, o acțiune de control la 4 operatori…

- Protecția Consumatorului a inchis un magazin alimentar din Sarațel, in urma unui control. Inspectorii au gasit acolo produse expirate, mizerie și rugina. Administratorul magazinului a fost amendat cu 40.000 de lei. In urma unui control, inspectorii OPC au inchis un magazin alimentar din Sarațel. Inspectorii…

- ANPC anunta, joi, ca verificarile sunt inca in curs la 35 dintre cei 56 de operatori economici vizati in timpul controlului care a avut loc miercuri. Pana acum s-au aplicat amenzi in valoare de 240.000 lei, 3 avertismente si s-a dispus: oprirea definitiva de la comercializare a aproximativ 4 tone produse…

- Comisarii pentru Protecția Consumatorilor Gorj au depistat alimente expirate la un cunoscut restaurant din Targu Jiu. 1 de 6 Carne expirata și alte produse au fost gasite la Restaurantul River, deținut de firma Hopness din municipiu. Astfel,ca urmare a acțiunilor de control efectuate luni au fost constatate…

- Mai multi turisti au fost zilele trecute protagonistii unui scandal pe plaja din Eforie. Oamenii erau suparati ca salvamarii nu le permit sa intre in apa, avand in vedere ca marea este agitata iar pe plaja a fost arborat steagul rosu care interzice scaldatul. La fata locului a fost solicitata interventia…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj (CRPC RNV Cluj), impreuna cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor din Salaj (CJPC Salaj), a desfașurat in data de 8 august o acțiune de control la operatorul economic local SC Carrefour Romania SRL. Prin aceasta…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta a anuntat, luni, ca in urma controlului facut la sfarsitul saptamanii trecute in Satul de Vacanta au fost date amenzi in valoare de 124.000 de lei, iar trei unitati au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor. De asemenea,…

- In lumea moderna, tehnologia frigului a devenit o parte indispensabila a vietii noastre de zi cu zi, nu doar in industria ospitalitatii. Camerele frigorifice (sau de congelare) reprezinta o inovatie tehnica prin care se faciliteaza depozitarea si pastrarea alimentelor proaspete pe termen lung. Acest…