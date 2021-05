Comisar-şef pensionat, condamnat a doua oară Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, pentru a doua oara, sa condamne la trei ani de inchisoare cu suspendare un fost sef al Serviciului Financiar din cadrul IPJ Dolj. Fostul politist, care s-a pensionat in 2014, este acuzat ca si-a acordat sporuri de aproape 30.000 de lei. Alti 150.000 de lei ar fi ajuns in buzunarele inculpatului dupa ce ar fi trecut prin conturile unei asociatii a politistilor. Sentinta Tribunalului Dolj nu a fost atacata cu apel si a ramas definitiva. Procurorii DNA anuntau, in noiembrie 2019, trimiterea in judecata a unui fost angajat al IPJ Dolj. Este vorba de un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea la domicilu a trei craioveni acuzati de procurorii DIICOT de contrabanda si constituirea unui grup infractional. Alti 16 inculpati din acest dosar au fost plasati sub control judiciar. Anchetatorii sustin ca inculpatii fac parte dintr-o grupare infracționala…

- Judecatorii craioveni au condamnat un barbat acuzat ca a mers beat si inarmat cu un cutit la Sectia 4 Politie Craiova si a facut scandal. In timp ce i se intocmea dosarul penal pentru conducere sub influenta alcoolului, inculpatul ar fi amenintat un politist. A sustinut ca „a fost pregatit in legiunea…

- Medicul Gheorghe Burnei de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, a decis Curtea de Apel București, arata portalul instanțelor de judecata.Judecatorii l-au achitat pentru acuzația de primire de foloase necuvenite și i-au redus…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare, miercuri, 17 martie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, este vorba de un tanar, in…

- Tanara lucra intr-un club din Iasi, iar apartamentul unde a fost gasita era inchiriat. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, insa varianta sinuciderii prinde cel mai mult contur, potrivit Adevarul. Duminica, 14 martie, o tanara in varsta de 20 de ani a fost gasita spanzurata intr-un dulap.…

- Tragedie la Iași, duminica, unde Laura Ionela Alexandroaia, o tanara in varsta de 20 de ani, și-a luat viața, in apartamentul inchiriat in care se muatse de foarte scurt timp, scrie Buna Ziua Iași . Chiar proprietarul casei a gasit-o pe fata. Tanara abia se mutase cu chirie in zona Galata, intr-un apartament,…

- F. T. Polițiștii din cadrul Secției Rurale Valea Calugareasca efectueaza, in prezent, cercetari intr-o cauza penala care are ca obiect comiterea infracțiunii de fals in inscrisuri oficiale și uz de fals. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, „in ziua de 11 februarie…