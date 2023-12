Comisar-șef DGA Iași, acuzat că fabrica dosare penale Comisarul-șef al DGA Iași este acuzat ca iși ajuta apropiații prin fabricarea de dosare penale la adresa persoanelor cu care se aflau in conflict. Este vorba, mai exact, de Catalin Țibulca, care a intrat in atenția autoritaților, fiind trimis in judecata. In cazul acestuia s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, șantaj și cercetare abuziva. Vizat de același dosar este și un consilier local din comuna Rediu, Liviu Dobre, dar și un consilier local din comuna Tataruși, Vasile Giurgiuveanu. Ce spun procurorii? „In cursul anului 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Comisarul sef de politie la DGA Iasi Catalin Gheorghe Tibulca, si doi consilieri locali din Rediu si Tatarusi au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru fapte de coruptie privind luarea de mita, santajul si cercetarea abuziva. Potrivit unui comunicat de presa remis de DNA Iasi, Catalin Gheorghe…

- Comisarul-șef al DGA Iași, Gheorghe Catalin Țibulca, a fost trimis miercuri in judecata, el fiind acuzat ca iși ajuta apropiații prin fabricarea de dosare penale la adresa persoanelor cu care se aflau in conflict.Țibulca a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru comiterea infractiunilor…

