- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1025 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 900 locuri de munca pentru: muncitor agricol; Norvegia – 57 locuri de munca pentru: ortodont medic/medic generalist/ medic specialist, macelar, dezosator,…

- UE contribuie cu 726 de milioane de euro pentru construirea drumului expres de 121 km intre Craiova și Pitești. Comisia a aprobat marți, 23 martie, construirea unui drum expres intre orașele Craiova și Pitești. UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea…

- Social Angajații Donau Chem primesc cate trei salarii restante, din Fondul de garantare martie 19, 2021 14:13 Angajații combinatului chimic Donau Chem din Turnu Magurele vor primi cate trei salarii restante, incepand de vineri, 19 martie, pana miercuri, 24 martie, a anunțat senatorul PNL Eugen Pirvulescu,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, marți seara, la B! TV, despre masurile avute in vedere in contextul creșterii numarului de infectari cu coronavirus, care ar putea duce la instituirea unor noi restricții. Intrebata daca exista planuri pentru angajatori sau angajați de a impune noi reguli,…

- Amazon se pregatește sa adauge pana la finalul anului inca 500 de posturi permanente in birourile sale din țara și intenționeaza sa deschida un nou birou in Timișoara și altele doua in Iași. Echipa Amazon din Romania a ajuns sa numere peste 2.500 de angajați. Biroul din Timișoara, planificat…