Comentatorul sportiv Bogdan Socol a murit, la doar 42 de ani. Mesajul echipei CFR Cluj Presa sportiva din Romania este in șoc. Jurnalistul Bogdan Socol a murit, la varsta de doar 42 de ani. Potrivit Sport Total FM, comentatorul și-a pierdut viața in urma unui șoc hipotermic. Jurnalistul ar fi inotat intr-un lac inghețat și nu a mai putut ieși la suprafața, din cauza șocului. Bogdan Socol ar fi ramas prins sub gheața in timpul unui antrenament. A fost transportat la spital, acolo unde a fost resuscitat timp de aproximativ doua ore, dar fara succes. Bogdan Socol era casatorit și avea trei copii “Mi-e greu sa ințeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu sa cred ca poate fi adevarat. Rar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Socol, comentator sportiv cu un stil inconfundabil, a suferit astazi un șoc hipotermic in timpul unui antrenament, inot in ape inghețate. Nu a mai putut fi salvat.In ultimele luni, Bogdan Socol s-a pregatit constant in condiții extreme, in lacuri inghețate, ape cu temperaturi scazute, inclusiv…

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit vineri, 10 februarie, la varsta de 42 de ani, din cauza unui șoc hipotermic, scrie Gazeta Sporturilor . Mihai Stoica, managerul FCSB și fost coleg cu Bogdan Socol la DigiSport, a anunțat, pe contul sau de Facebook,…

